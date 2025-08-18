ترامب: أنا من دمّر نووي إيران وأنهى 6 حروب في 6 أشهر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه أنهى 6 حروب في 6 أشهر، مضيفاً: "العب للفوز أو لا تلعب أبدا".

وأردف ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلا: "تذكروا، أنا من فاوض وأدى إلى إطلاق سراح مئات الرهائن لإسرائيل (وأمريكا!). أنا من أنهى ست حروب في ستة أشهر فقط. أنا من دمّر المنشآت النووية الإيرانية. العب للفوز، أو لا تلعب أبدًا"، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه "يجب القضاء فورًا على بقية عناصر حركة حماس في قطاع غزة، لنضمن عودة الأسرى"، وفق قوله.

وأضاف في منشوره، "لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا بعد تدمير حماس! كلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح".