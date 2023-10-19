السفارة البريطانية في لبنان تشجع رعاياها على المغادرة

شجّعت السفارة البريطانية في بيروت، رعاياها إلى مغادرة لبنان طالما كانت رحلات الطيران متاحة، وذلك بالتزامن مع ما يشهده جنوب البلاد من تصعيد.

وقالت السفارة في أحدث تنبيه سفر لها، اليوم الخميس، "يُنصح بعدم السفر إلى كافة أنحاء لبنان. وإذا كنت حاليًّا في لبنان، فنحن نشجعك على المغادرة الآن طالما كانت الرحلات التجارية متاحة".

ودعت السفارة، المواطنين البريطانيين في لبنان إلى تأكيد تواجدهم عبر تسجيل أسمائهم لدى وزارة الخارجية البريطانية، عبر رابط نشرته لهذه الغاية.