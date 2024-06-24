اليمن.. مقتل قيادي بارز في "القاعدة" إثر تفجير "غامض" بمأرب (صور)
أفادت مصادر قبلية، الاثنين، بمقتل أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة" في اليمن، بتفجير كبير استهدفه في مدينة مأرب، مساء الأحد.
وذكرت المصادر أن حمزة المشدلي المكنى بـ"أبو صالح البيضاني"، لقي مصرعه لحظة مغادرته مسجد "العودة" في بمنطقة "الحصون" في مديرية "وادي عبيدة" بمأرب، مع عدد من مرافقيه.
وأصيب في عملية التفجير 3 من مرافقي المشدلي قائد جبهة "الحازمية البيضاء"، إضافة إلى إصابة 5 من المدنيين المتواجدين في المنطقة لحظة وقوع الحادثة.
وما يزال سبب التفجير غامضاً؛ إذ انقسمت التعليقات حول طبيعة التفجير، فقال بعضهم إنه ناجم عن تفجير عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة، فيما قال آخرون، إن الاستهداف تم بطائرة مسيّرة قد تكون أمريكية.
وتدور أحاديث في مأرب عن مسؤولية تنظيم "داعش" عن اغتيال المشدلي، فيما تؤكد مصادر أخرى أنه قتل في عملية أمنية مشتركة.
وأوضحت المصادر أن المشدلي يعتبر من القيادات الميدانية وأحد أبرز مسؤولي الطيران المسيّر في التنظيم ولديه علاقة قوية مع الحوثيين.
وقالت مصادر مطلعة، إن المشدلي يعدّ من أهم المطلوبين والملاحقين من قبل السلطات الأمنية في محافظة أبين، لاتهامه بقيادة وتمويل التنظيم المتشدد في المحافظة الجنوبية.
وكان المشدلي محور خلاف كبير بين تنظيميْ "القاعدة" و"داعش"، بعدما لاحقته اتهامات باختطاف "أبوهاجر العدني" أحد قادة تنظيم "داعش".