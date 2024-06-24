اليمن.. مقتل قيادي بارز في "القاعدة" إثر تفجير "غامض" بمأرب (صور)

أفادت مصادر قبلية، الاثنين، بمقتل أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة" في اليمن، بتفجير كبير استهدفه في مدينة مأرب، مساء الأحد.

وذكرت المصادر أن حمزة المشدلي المكنى بـ"أبو صالح البيضاني"، لقي مصرعه لحظة مغادرته مسجد "العودة" في بمنطقة "الحصون" في مديرية "وادي عبيدة" بمأرب، مع عدد من مرافقيه.

وأصيب في عملية التفجير 3 من مرافقي المشدلي قائد جبهة "الحازمية البيضاء"، إضافة إلى إصابة 5 من المدنيين المتواجدين في المنطقة لحظة وقوع الحادثة.