الحوثيون ينفون استهداف كابلات الاتصالات البحرية
نفت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، إقدامها على أي عملية تخريب، استهدفت كابلات الاتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر، يوم السبت الماضي.
وقالت "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" في حكومة الحوثي، غير المعترف بها دوليًا في بيان لها، إن ما تم تداوله حول "مزاعم أسباب ما تعرضت له عدد من الكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر السبت الماضي، غير صحيح".
وأكد البيان على "تجنيب كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر وحرصها على تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاحها وصيانتها، شريطة الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الشؤون البحرية بصنعاء".
وأشارت الوزارة إلى أن قرار منع "مرور السفن الإسرائيلية، لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية".
وكان موقع "Techfinancials" المتخصص في التكنولوجيا الرقمية، قال أمس الإثنين، إن شركة "سيكوم" الرائدة في مجال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقاربة في أفريقيا، واجهت انقطاعًا في جزء من كابلاتها البحرية الممتدة من "مومباسا" بكينيا إلى "الزعفرانة" في مصر، السبت الماضي؛ ما أثر على خدماتها.
وذكر الموقع، أن التقييمات الأولية تشير إلى أن التأثيرات في خدمات الشركة، "عائد لانقطاع الكابل البحري في محيط البحر الأحمر، ويبدو أن الكابلات الأخرى في المنطقة تأثّرت أيضًا".
وأضاف أن شركة "سيكوم" لا تستطيع تأكيد سبب التعطيل، "ولكنها تعمل مع شريكها في إصلاح الكابلات، لتقييم جدوى الإصلاح في المنطقة"، نتيجة لموقع الكابل في منطقة حساسة جيوسياسيًا، واستمرار التوترات.
وأكد إعادة توجيه جميع الخدمات الأخرى المستندة إلى بروتوكول الإنترنت والمتجهة إلى أوروبا والمناطق الأخرى، تلقائيًا عبر مسارات "سيكوم" البديلة، على أنظمة كابلات Equiano وPEACE وWACS، بما يضمن بقاء عملائها على اتصال عبر الإنترنت.
بدورها، ذكرت منصة "NetBlocks" المختصة بمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت في مختلف دول العالم، أن المقاييس تظهر انقطاعًا في اتصال الإنترنت في مركز بيانات جيبوتي الذي يربط المحطات الأرضية في البلاد السبت الماضي.
وقالت في منشور لها على "إكس" أمس الإثنين، إن هذا الانقطاع "يأتي في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلة، أن أربعة كابلات بحرية في البحر الأحمر، بما في ذلك (سيكوم)، قد تم استهدافها من قبل المتمردين الحوثيين".