الحوثيون ينفون استهداف كابلات الاتصالات البحرية

نفت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، إقدامها على أي عملية تخريب، استهدفت كابلات الاتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر، يوم السبت الماضي.

وقالت "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" في حكومة الحوثي، غير المعترف بها دوليًا في بيان لها، إن ما تم تداوله حول "مزاعم أسباب ما تعرضت له عدد من الكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر السبت الماضي، غير صحيح".

وأكد البيان على "تجنيب كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر وحرصها على تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاحها وصيانتها، شريطة الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الشؤون البحرية بصنعاء".

وأشارت الوزارة إلى أن قرار منع "مرور السفن الإسرائيلية، لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية".