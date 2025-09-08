"حرب الأبراج".. الجيش الإسرائيلي يقصف بنايات سكنية وسط مدينة غزة (فيديو)

دمّر الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، بناية سكنية متعددة الطوابق وسط مدينة غزة، ضمن سلسلة غارات طالت مناطق متفرقة في المدينة التي تشهد تكثيفًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي قصف بعدد من الصواريخ عمارة السلام وسط مدينة غزة، بعد إنذار سكانها بالإخلاء.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان عدد من البنايات السكنية وسط مدينة غزة بالإخلاء، تمهيدًا لقصفها وسط استمرار عمليات استهداف الأبراج والبنايات السكنية متعددة الطوابق.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، دمر الجيش الإسرائيلي برج الرؤيا غربي مدينة غزة، بعد الإعلان عن مرحلة جديدة من الحرب على قطاع غزة لاستهداف الأبراج السكنية، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس لأغراض عسكرية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 75 فلسطينيًا قتلوا منذ فجر الاثنين، جراء عمليات القصف التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إنه خلال 72 ساعة تم قصف 5 أبنية شاهقة تزيد على 7 طوابق، تضم 209 شقق، كل شقة تؤوي على الأقل 20 شخصًا.

وأضاف: "تم تدمير أكثر من 350 خيمة، كل واحدة تؤوي 10 أشخاص أي نحو 3500 شخص فقدوا ملاذهم الأخير".