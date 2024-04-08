مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات الهدنة ما تزال "بعيدة" عن الاتفاق
قال مسؤولون إسرائيليون، إن المسافة مع حركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار ما تزال "بعيدة" عن التوصل لاتفاق.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤولين لم تسمهم تأكيدهم عدم حدوث شيء "دراماتيكي" في المباحثات التي تستضيفها القاهرة.
لكن مسؤولاً آخر قال: "الصبر مطلوب. هناك إمكانات لكننا لم نصل إليها بعد".
يأتي ذلك، بعدما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية إحراز تقدم في ملف المفاوضات، بعد مقترح صاغه الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.
ويحاول الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بين حركة حماس وإسرائيل.
ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وعُقدت في الأشهر الأخيرة جولات مفاوضات عديدة عبر الوسطاء الدوليين، لكنّها لم تثمر عن اتفاق حتى اليوم.
وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق.