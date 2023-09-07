الصفدي: الأردن لا يستطيع استقبال المزيد من اللاجئين السوريين
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن الأردن لن يكون قادرًا على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، مجددًا التأكيد على أن مستقبلهم يكون في بلدهم.
ولفت الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، في عمّان، إلى أنه بحث التراجع الخطير في دعم اللاجئين السوريين، مبينًا "أكدت على أن مستقبل اللاجئين هو في بلدهم".
وأضاف: "عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم، لكن إلى حين ذلك، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية توفير العيش الكريم لهم".
وأردف الصفدي قائلًا: "نحن في المملكة مستمرون في تقديم كل ما نستطيع للأشقاء، لكننا لن نكون قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين إذا ما لم تنتهِ الأزمة وأدى تفاقمها إلى موجات لجوء جديدة".
وأكد على أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة وآمنة في وطنه، مبينًا أن الأردن مستمر في التعاون مع الأشقاء والشركاء من أجل إنهاء الأزمة لهم، وتوفير الظروف التي تضمن توفير حياة كريمة لهم عبر تعاوننا مع الأشقاء في إطار التعاون العربي والشركاء في المجتمع الدولي، لمعالجة جميع تبعات هذه الأزمة الأمنية والإنسانية والسياسية.