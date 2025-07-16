ارتفاع حصيلة أحداث السويداء إلى 248 قتيلا

ارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء جنوبي سوريا إلى 248 قتيلا، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان الأربعاء، في وقت أفادت مصادر إعلامية بدوي قصف متقطع في أنحاء المدينة.

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وأحصى المرصد منذ اندلاع الاشتباكات الأحد، مقتل 64 مسلحا درزيا إضافة الى 28 مدنيا، 21 منهم قتلوا "بإعدامات ميدانية برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، مقابل 138 قتيلا من عناصر وزارتي الدفاع والأمن العام و18 مسلحا من البدو.

في غضون ذلك، تجددت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين دروز محليين في مدينة السويداء بجنوب سوريا صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان وقف لإطلاق النار.

وقال موقع السويداء 24 المحلي للأنباء إن المدينة والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف المورتر صباح اليوم، بينما حملت وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، جماعات خارجة عن القانون في السويداء مسؤولية انتهاك الهدنة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "مجموعات خارجة عن القانون أطلقت النار على قوات الأمن في السويداء والقوات ترد".

وأفادت مصادر وشهود عيان، اليوم الأربعاء، بأن القوات الحكومية تنفذ عمليات تمشيط واسعة داخل محافظة السويداء، بعد انتشارها صباح اليوم، لضبط مسلحين دروز تتهمهم بالخروج عن القانون.

وانتشرت قوات الشرطة العسكرية داخل محافظة السويداء بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع أي تجاوزات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلم الأهلي وفرض سيادة الدولة.



