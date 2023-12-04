شهادات من الضفة الغربية تصف عنف المستوطنين

قال سكان بلدة بالضفة الغربية لقي فيها رجل حتفه جراء هجوم مستوطنين إسرائيليين، إن العنف صار أكثر جرأة منذ بدء الحرب على غزة وإن القوات تقف موقف المتفرج وتسمح بتنفيذ المداهمات، وفق تقرير لرويترز.

وتأتي التعليقات غداة إعلان سكان أن مستوطنين هاجموا قريتين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية وأحرقوا سيارات واشتبكوا مع مواطنين هبوا لمواجهتهم.

وقال مصطفى محمد أحد سكان بلدة قراوة بني حسان حيث قُتل رجل عمره 38 عاما رميا بالرصاص "حاصروا البيوت حرقوا السيارات... والجندي واقف من فوق ما قله ابعد".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود وصلوا إلى موقع الحادث واستخدموا وسائل تفريق الشغب والرصاص الحي لفض الاشتباك بين السكان والمستوطنين.

وذكر الجيش أن الفلسطينيين ردوا بإطلاق الشماريخ، مضيفا أن إسرائيليا وأربعة فلسطينيين أصيبوا في المواجهة. وتابع أن الحادث محل تحقيق وأُحيل إلى الشرطة.

وأكدت خدمة الإسعاف الفلسطينية مقتل الرجل، واسمه أحمد عاصي، وقالت إن جنازته أُقيمت اليوم الأحد.

وقال جمال مرعي، وهو ساكن آخر بقراوة بني حسان، إن حادث أمس السبت وقع بسبب نزاع بدأ حينما طرد فلسطينيون مستوطنا إسرائيليا اصطحب غنمه إلى بساتين الزيتون الفلسطينية حيث أتلفت الغنم أشجارا.

وتابع جمال مرعي "بعد ما طردوه جايب معهم عشرين مستوطنا وهجموا على البيوت يضربوا حجار ويطخوا وبلش يحرق في السيارات حرقوا هاي السيارة وبقله ليش بتحرق في السيارة المستوطن بحرق فيها والجندي في حده".

وفي حادث آخر قال وجيه قط رئيس مجلس قرية ماداما بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إن مجموعة تضم 15 مستوطنا أحرقوا سيارة وحطموا نوافذ منزل بالحجارة.

ولم يصدر تعليق على الحادث على الفور من الجيش الإسرائيلي.