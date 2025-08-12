الإدارة الذاتية ترحب بدور أممي في سوريا

رحبت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا (المناطق الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد")، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أدان الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء، ودعا إلى حمايتهم دون تمييز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق.

وأعربت الإدارة الذاتية في بيان، عن تضامنها مع جميع المناطق السورية التي تعرضت للانتهاكات، معلنة استعدادها الكامل للمساهمة في أي جهد دولي أو أممي يهدف إلى حماية المدنيين، وضمان المساءلة العادلة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وفق المعايير الدولية.

وأشار البيان إلى أن التمسك بقرار مجلس الأمن 2254 يشكل الإطار الجامع لتحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا، وشدد على ضرورة إشراك جميع القوى الفاعلة، بما في ذلك الإدارة الذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية، في العملية السياسية، معتبرًا أن إقصاء هذه القوى سيجعل أي تسوية "منقوصة ومهددة بالفشل".

وأكدت الإدارة أن بيان مجلس الأمن ينسجم مع اتفاقية 10 آذار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك مع مخرجات مؤتمر "وحدة الموقف" لمكونات شمال وشرق سوريا المنعقد، في 8 آب، في الحسكة، مبدية استعدادها للمشاركة في تشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة، ووقف العمليات العسكرية، وصياغة دستور توافقي جديد، وإجراء انتخابات حرة بإشراف الأمم المتحدة.

وشددت الإدارة الذاتية على أهمية دور الأمم المتحدة في رعاية حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السورية بلا استثناء، بهدف بناء سوريا ديمقراطية تعددية موحدة تحترم حقوق جميع مواطنيها، وتحقق تطلعاتهم في الحرية، والسلام، والعدالة.