حماس تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، في بيان أن "عدوان" إسرائيل على قطاع غزة يرقى إلى "جرائم حرب".
وقال هنية إنه بعث برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها أن "ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من جيش الاحتلال، ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة".
وطالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية "لوقف الفوري لهذه الجرائم، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني".
وأطلقت حركة حماس وفصائل أخرى في غزة، السبت الماضي، هجومًا على إسرائيل أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، تخلله إطلاق صواريخ وعمليات تسلل لعناصر قتلوا وأسروا مدنيين وعسكريين.
وردت إسرائيل بإطلاق "السيوف الحديدية"، وتواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.
وخلّف النزاع نحو آلاف القتلى والجرحى في الجانبين.
وقطعت إسرائيل إمدادات الطاقة والماء عن القطاع المحاصر، وسط دعوات دولية لفتح ممرات إنسانية.