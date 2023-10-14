حماس تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، في بيان أن "عدوان" إسرائيل على قطاع غزة يرقى إلى "جرائم حرب".

وقال هنية إنه بعث برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها أن "ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من جيش الاحتلال، ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة".

وطالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية "لوقف الفوري لهذه الجرائم، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني".