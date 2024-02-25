إسرائيل تكشف نتيجة تحقيقها الأولي بمقتل الطفلة هند

وكانت حوصرت الطفلة هند الشهر الماضي وفقًا لوكالة "رويترز"، في سيارة مع جثث أفراد من أسرتها الذين قتلوا في غارة خلال محاولة نزوح إلى جنوبي القطاع، وتواصلت مع الهلال الأحمر الفلسطيني وطلبت منهم الحضور لإنقاذها بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار عليهم.

وبعد أيام من إرسال فريق من الهلال الأحمر بسيارة إسعاف إلى المنطقة، لم تعد الفتاة ولم يعد فريق الإنقاذ، ما أثار الكثير من الأسئلة، ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الأيام التي سبقت الحادثة مناشدات متواصلة، بغية معرفة مصير الطفلة وطاقم الإسعاف، دون جدوى.

وبعد 12 يومًا من توسلها لرجال الإنقاذ في غزة للمساعدة وتحديدا يوم الـ10 من فبراير، عثر فلسطينيون على الجثث الثمان، بما في ذلك الطفلة هند.

واتهمت منظمة الهلال الأحمر الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي بقتل أفراد الأسرة وسيارة إسعاف استجابت لنداء استغاثة ما أسفر عن مقتل مسعفين أيضًا.