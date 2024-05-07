تواصل المباحثات في القاهرة لإنقاذ هدنة غزة

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن وفودًا من قطر، والولايات المتحدة، وحماس، تواصل مباحثاتها في القاهرة للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، وفق ما نقلته قناة تلفزيونية مصرية.

وأوردت قناة "القاهرة الإخبارية" أن "الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس"، بحسب "رويترز".

ويحاول الوسطاء التوصل إلى الهدنة، وتجنّب هجوم إسرائيلي متوقع على مدينة رفح، جنوبي غزة، حيث نزح مئات آلاف الفلسطينيين هربًا من الهجمات الإسرائيلية على شمال ووسط القطاع.

وخلّفت الحرب، التي دخلت شهرها الثامن، عشرات آلاف القتلى والجرحى، ودمارًا كبيرًا في أنحاء القطاع الذي صار مئات الآلاف من سكانه مشردين وجوعى.

وسيطرت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وهو تحرك وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "خطوة مهمة للغاية نحو تدمير ما تبقى من قدرات حماس العسكرية".