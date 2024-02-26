الجيش السوداني يمنع دخول المساعدات إلى دارفور المنكوبة
كشفت مصادر لوكالة "فرانس برس"، أن الجيش السوداني منع دخول المساعدات من حدود تشاد إلى دارفور التي مزقتها الحرب، وهي خطوة ندّدت بها واشنطن ومنظمات إغاثة.
وتشكّل منطقة دارفور الشاسعة، المتاخمة لتشاد، واحدا من أكثر الأجزاء تضررًا في السودان، منذ بدء الحرب قبل 10 أشهر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وفي معركتها الحالية ضد الجيش التي بدأت في أبريل/ نيسان الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على أربع من عواصم ولايات دارفور الخمس، وفرّ أكثر من 694 ألف شخص عبر الحدود إلى تشاد، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، لكن العديد منهم ما زالوا محاصرين في دارفور، ويحتاجون إلى مساعدة.
واضطرت الأمم المتحدة إلى تقييد عملياتها من تشاد إلى دارفور عبر الحدود، لكن مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في السودان إيدي رو قال للصحافيين الأسبوع الماضي، إن "السلطات قيّدت" هذه العمليات.
قلق أمريكي
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الجمعة، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من "القرار الأخير للجيش حظر المساعدة الإنسانية عبر الحدود من تشاد، والتقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة السودانية تعيق وصول المساعدة إلى المجتمعات في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع".
وفي بروكسل، قال رو من برنامج الأغذية العالمي، إن وكالته "تعمل مع السلطات، لضمان استمرار تشغيل شريان الحياة الحيوي هذا" من تشاد.
وقال عامل إغاثة دولي طلب عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس" الأحد، إن هذا أمر ضروري.
وأضاف "الأطفال والرُضّع يموتون بالفعل من الجوع وسوء التغذية. سيكون هناك تأثير بشري هائل، ومن المحتمل جدًّا أن تكون معدلات الوفيات واسعة النطاق".
أرواح الملايين في خطر
وتابع عامل الإغاثة "يجب على أعلى مستويات الدبلوماسية أن تحلّ هذا الوضع على الفور؛ لأن ملايين الأرواح" على المحك، واصفا دارفور بأنها "منطقة ضخمة تواجه بالفعل أزمة أمن غذائي وشيكة وهائلة، بالإضافة إلى الحرب الأهلية والعنف العرقي وانهيار خدمات الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل الآلاف، بما في ذلك ما يصل إلى 15 ألف شخص في مدينة الجنينة في غرب دارفور وحدها، وفقا لخبراء الأمم المتحدة.