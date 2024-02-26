الجيش السوداني يمنع دخول المساعدات إلى دارفور المنكوبة

كشفت مصادر لوكالة "فرانس برس"، أن الجيش السوداني منع دخول المساعدات من حدود تشاد إلى دارفور التي مزقتها الحرب، وهي خطوة ندّدت بها واشنطن ومنظمات إغاثة.

وتشكّل منطقة دارفور الشاسعة، المتاخمة لتشاد، واحدا من أكثر الأجزاء تضررًا في السودان، منذ بدء الحرب قبل 10 أشهر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وفي معركتها الحالية ضد الجيش التي بدأت في أبريل/ نيسان الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على أربع من عواصم ولايات دارفور الخمس، وفرّ أكثر من 694 ألف شخص عبر الحدود إلى تشاد، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، لكن العديد منهم ما زالوا محاصرين في دارفور، ويحتاجون إلى مساعدة.

واضطرت الأمم المتحدة إلى تقييد عملياتها من تشاد إلى دارفور عبر الحدود، لكن مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في السودان إيدي رو قال للصحافيين الأسبوع الماضي، إن "السلطات قيّدت" هذه العمليات.