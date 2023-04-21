قصف عنيف في الخرطوم بعد إعلان الجيش هدنة

وفي بيان نشره على حسابه في فيسبوك، قال الجيش السوداني إنه "على الرغم من موافقة القوات المسلحة على الهدنة التي تسري اعتبارا من اليوم، إلا أننا رصدنا العديد من الانتهاكات التي قام بها المتمردون"، في إشارة لقوات الدعم السريع.

وقال إن الانتهاكات شملت "مهاجمة مقر لقوات الدفاع الجوي واستخدام أسلحته لموقعهم بالمصفاة، واحتلال مراكز الشرطة ومنعها عن ممارسة واجباتها اليومية بشكل يومي، والقصف العشوائي لمبان في محيط القيادة العامة".

وذكر البيان عددا من "الانتهاكات" المفترضة، لكنه قال إنه "بالرغم من كل هذه المخالفات اليوم، تؤكد القوات المسلحة التزامها بالهدنة حرصاً على النواحي الإنسانية وتخفيف المعاناة عن مواطنينا بالعاصمة والولايات".