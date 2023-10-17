ميقاتي: نواصل الاتصالات لإبعاد لبنان عن تداعيات الحرب

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إن الاتصالات الخارجية والداخلية أظهرت حرصًا على لبنان واستقراره، وإبعاده قدر المستطاع عن النيران المشتعلة من حوله، مؤكدًا استمرار الاتصالات لإعادة الاستقرار إلى الجنوب.

وشدد "ميقاتي" بعد ترؤسه الإجتماع السابع لهيئة إدارة والأزمات الوطنية على "الوحدة اللبنانية كأساس لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وعلى تكثيف الاجتماعات الحكومية لاتخاذ خطوات وقائية لمواجهة أي طارئ قد يحصل"، منوهًا إلى أن "الهدف ليس إثارة الرعب بين الناس وإخافتهم، بل اتخاذ كل ما هو مطلوب من تدابير وإجراءات من باب الحيطة".