واشنطن تجدد ضرباتها ضد مواقع للحوثيين بالحديدة

جددت القوات الأمريكية، هجماتها اليوم الجمعة، ضد مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، المشرفة على سواحل البحر الأحمر، غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية في القوات المشتركة اليمنية بالساحل الغربي للبلاد لـ"إرم نيوز"، إن القوات الأمريكية استهدفت بغارتين معسكر قوات الدفاع الساحلي التابع لميليشيا الحوثي، بمنطقة "الجبانة" بمديرية الصليف، شمال غرب مركز الحديدة.

وذكرت المصادر، أن الهجمات الأمريكية شملت منطقة زراعية بـ"الجاح" بمديرية بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة، يعتقد أنها استهدفت منصة صاروخية، بغارة واحدة.

من جانبها، قالت قناة "المسيرة" التابعة لميليشيا الحوثي، إن الطيران الأمريكي – البريطاني شنّ عدة غارات جوية، الجمعة، استهدفت منطقة "الجاح" بمديرية بيت الفقيه ومنطقة "الجبانة"، وشمال مديرية الزهرة، إضافة إلى منطقة "الجرباني" بمديرية اللحية شمالي الحديدة، دون الإشارة إلى طبيعة المواقع المستهدفة.

وفي ذات السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، الجمعة، إنها استهدفت أمس 3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كانت معدّة للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.