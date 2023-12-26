فيديو.. "إرم نيوز" يعايش مأساة تل الزعتر في غزة

تعرّضت منطقة "تل الزعتر"، شمال قطاع غزة، لمجازر لا يمكن وصفها، فيما انسحبت دبابات الجيش الإسرائيلي منها بعد قصف شديد طوال الأيام الماضية، مخلفةً صدمةً للسكان الذين عادوا إليها وهم يمنّون أنفسهم بأن تكون منازلهم نجت من القصف.

ولم يتخيل سكان المنطقة المنكوبة أن يعيشوا مأساةً جماعية، بحسب شهود عيان، أو يبقوا بين ناري العودة لمنازلهم المدمرة أو البقاء في مراكز إيواء تفتقر لأدنى شروط الحياة.

الدمار الذي طال كل شيء في تل الزعتر، كان جزءاً من صورة مأساة كاملة خلّفتها حرب غزة في غالبية مناطق شمال القطاع، التي لم تتكشف الصورة كاملة فيها، في ظل استمرار المعارك في أجزاء أخرى ما تزال تحت القصف.