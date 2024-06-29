أمريكا تتوقع تسوية بين إسرائيل و"حزب الله" بعيدا عن حرب غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن هُناك تقديرات أمريكية تشير إلى أنه من المُمكن التوصل إلى تسوية بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، بعيدا عن الحرب الدائرة في غزة.

وذكرت الصحيفة أن هذه التسوية من الممكن التوصل إليها من دون تحقيق شرط الحزب اللبناني في إنهاء الحرب في قطاع غزة، التي تشمل من بين أمور أخرى، إبعاد الأسلحة الثقيلة عن الحدود الإسرائيلية، إلى جانب إعادة التأهيل الاقتصادي للبنان.

وأضافت أنه رغم ذلك، أرسلت الولايات المتحدة سفنًا حربية جديدة إلى المنطقة، من بينها سفينة "يو إس إس واسب" الهجومية البرمائية، التي تحمل على متنها طائرات "F-35"، وهي قادرة على المساعدة في إجلاء وإنقاذ الأمريكيين حال نشوب حرب واسعة النطاق بين الطرفين.