مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، مقتل رجل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية أم صفا قرب رام الله.

وشهدت قرية أم صفا منذ ساعات الظهيرة تواجدا مكثفا للقوات الإسرائيلية، لصد المشاركين في المسيرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة.

وشهدت البلدة منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل ومركبات المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

إلى ذلك، أصيب 5 فلسطينيين، الجمعة، إثر تصدي القوات الإسرائيلية، للمسيرة الأسبوعية لأهالي كفر بدون شرق قلقيلية تنديدا بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية والمستوطنين، في منطقة بيت زعتة شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي القدس، هجم المستوطنون الإسرائيليون على المشاركين في المظاهرة الأسبوعية ضد التهجير وإخلاء السكان من حي الشيخ جراح.

وتشهد مدن الضفة الغربية توترا متصاعدا بين الشبان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيلين.

ويعاني سكان قرى شمال الضفة الغربية من هجمات المستوطنين والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى انتشار واسع للجيش الإسرائيلي.