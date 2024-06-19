الخارجية العراقية تتحرك عقب مصرع مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

أحمد عبد

أفاد مصدر في الخارجية العراقية بمصرع عدد من العراقيين، المهاجرين، بينهم أطفال ونساء بعد غرق قارب كان يحملهم مع مجموعة من السوريين قبالة السواحل الإيطالية، فيما تستعد الخارجية لاسترجاع جثامين الضحايا بعد انتشالها من البحر.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "الخارجية تلقت بلاغاً من جهات أوروبية غير رسمية تفيد بمصرع عدد من العراقيين بينهم أطفال ونساء على بعد 200 كيلومتر من السواحل الإيطالية"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن جل الذين على القارب ومنهم عراقيون وسوريون فقدوا في عرض البحر ولم يتم العثور على جثثهم حتى الآن".

وأضاف، المصدر الذي يعمل في الخدمة الخارجية في إحدى الدول الأوروبية، أن "القارب انطلق من تركيا متوجهاً نحو إيطاليا على غير عادة القوارب التي تحمل المهاجرين والتي غالبيتها ما تذهب إلى اليونان، ولم نتمكن حتى الآن من معرفة العدد الحقيقي للعراقيين على متن القارب، وكل المعلومات التي نمتلكها شهادة إحدى الناجيات التي أفادت بوجود عراقيين من بين ما يقارب 75 شخصًا كانوا على متن القارب".