لافروف يبحث في بغداد ملفي الطاقة والأمن الغذائي



وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساء الأحد، إلى العراق للقاء قادة البلاد ومناقشة مسائل بينها، على وجه الخصوص، ملفا الطاقة والأمن الغذائي في ضوء النزاع في أوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية.

وقال المتحدث أحمد الصحاف لوكالة "فرانس برس" إن لافروف وصل بغداد، مساء الأحد، على رأس وفد كبير يضم مستثمرين وممثلين عن شركات نفط وغاز.