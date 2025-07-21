الأحزاب الحريدية تُعيق التصويت على مقترح "السيادة في الضفة الغربية"

سحب الائتلاف الحاكم الإسرائيلي مشاريع قوانينه من جدول أعمال الكنيست، اليوم الاثنين، نتيجة مخاوف من عدم توفر أغلبية أصوات، بعد امتناع الأحزاب الحريدية عن التصويت في ظل أزمة قانون التجنيد، ومنها مقترح "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كانت المفاجأة أن من بين تلك المشاريع مقترح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية الذي كان من المقرر عرضه في جدول أعمال الجلسة.

ووفق تقرير القناة 14 العبرية، دعا عضو الكنيست دان إيلوز، أحد المُبادرين لمقترح قانون السيادة، في الكنيست، إلى التطبيق الفوري لها، كجزء من أهداف الحرب، قائلًا: "هذه أرضنا".

وبحسب إيلوز، ينبغي أن يكون فرض السيادة على الضفة جزءًا من أهداف الحرب، "لا يُمكن هزيمة غزة وترك الضفة في حالة من الشك. لا يُمكن الحديث عن الردع، وأنت تخشى من تأمين قلب البلاد".

من ناحيته، تحول موقف رئيس الكنيست أمير أوحانا، ودعم طرح الاقتراح الداعم لتطبيق السيادة في الضفة خلال اجتماع رئاسة الكنيست.

ويأتي تغيير موقف أوحانا بعد أن أعلن تأجيل الاقتراح الذي قدّمه أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، ودان إيلوز (الليكود)، وعوديد فورر (إسرائيل بيتنا).

وكان المقترح سيقدم للتصويت في الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع، خلال الجلسة الأخيرة من الدورة الصيفية، قبل العطلة، لو لم يقرر الائتلاف سحب كل مشروعات قوانينه.