إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بسبب الأعياد اليهودية

أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين الفلسطينيين، بسبب الأعياد اليهودية.

وقال مدير الحرم غسان الرجبي، في تصريحات صحفية، إن "إغلاق الحرم الإبراهيمي يأتي ضمن التقسيم الزماني والمكاني من قبل السلطات الإسرائيلية، التي استولت على حوالي 36% من مساحة الحرم وأروقته بشكل دائم".

وأوضح الرجبي أن "السلطات الإسرائيلية تغلق الحرم لمدة 10 أيام سنويًا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية"، مؤكدًا أن "هذا الإجراء يسلب الحق من المصلين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن إسرائيل قررت إغلاق الحرم هذا العام بتواريخ: 16 و20 و24 و25 من الشهر الجاري، وهي أيام الأعياد الرسمية.