بعد جنين.. مخاوف فلسطينية من عملية عسكرية واسعة في غزة

تسود حالة واسعة من الترقب والتوجس في قطاع غزة بعد إطلاق عدد من القذائف الصاروخية نحو مستوطنة "سديروت" الإسرائيلية في غلاف القطاع.

ويتخوف الفلسطينيون من إطلاق إسرائيل عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، عقب إنهاء عمليته في جنين، اليوم الأربعاء، وسط تقديرات إسرائيلية داخلية بأن العملية لم تحقق هدفها الملموس.

وجاء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في أعقاب شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى مقتل 12 فلسطينياً، إضافة إلى جندي إسرائيلي، علاوة على الدمار الهائل الذي خلفته العملية.

وجاء رد الجيش الإسرائيلي الأولي على إطلاق تلك الصواريخ "محدوداً" من خلال تنفيذ غاراة جوية نفذها طيرانه الحربي والمسيّر، استهدفت مواقع للفصائل الفلسطينية غرب وشمال قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن الأمور مرشحة للتوسع في جبهات أخرى بعد جنين منها نابلس وقطاع غزة والعديد من الأماكن التي تراها إسرائيل مصدر قلق أمني لها.

وستحاول القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية التذرع بما تصفه "بؤراً إرهابية" فلسطينية، من أجل تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية فيها خلال الأيام المقبلة.

ورغم أن "القذائف الصاروخية" البالغ عددها 5 واعترضتها "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لم تتبنى إطلاقها أي جهة فلسطينية، إلا أنها قد تعجّل بعملية عسكرية في غزة هدد بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل في وقت سابق.