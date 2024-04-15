تشغيل جزئي لمستشفى الأمل في خان يونس

قال المدير العام لمستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس الدكتور حيدر القدرة، إنهم تمكنوا اليوم بعد شهر من اقتحام المستشفى وتدمير أجزاء واسعة منه من تشغيله جزئيًّا.

وأضاف القدرة في حديث لـ"إرم نيوز"، أنهم استطاعوا حتى اللحظة تشغيل قسمي الاستقبال والطوارئ فقط .

وأشار إلى الدمار الواسع الذي لحق بالأقسام الأخرى، إلى جانب أن المستشفى فقد العشرات من الكوادر الطبية إما في حالات الاعتقال أو النزوح الإجباري التي فرضها الجيش الإسرائيلي.

وقال القدرة، إن فرق إدارة المستشفى تتواصل مع الجهات المعنية كافة، سواء في الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر والمؤسسات ذات العلاقة من أجل إعادة تأهيل المستشفى من جديد، وتمكينه من استقبال الجرحى والمرضى، وتقديم الخدمات العلاجية لهم.

ولفت القدرة إلى أن بعثة أممية مشتركة مكونة من منظمة الصحة العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قامت بتوفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية لتشغيل قسمي الاستقبال والطوارئ، مؤكدا أن هذه هي البداية للوصول لإعادة تشغيل باقي أقسام المستشفى وتأهيلها.

وأشار إلى أن تأهيل مستشفيات خان يونس بكامل طاقتها الاستيعابية مهم للغاية في حال تعرضت مدينة رفح لعملية عسكرية، كما تخطط إسرائيل.

وأوضح أن مدينة رفح تفتقد لوجود مستشفى رئيس قادر على استيعاب الأعداد الهائلة من الجرحى في حال تعرضت المدينة لعملية عسكرية.

ويعمل في قطاع غزة اليوم 12 مستشفى بشكل جزئي فقط، 6 منها في الشمال و6 في الجنوب، إضافة إلى 3 مستشفيات ميدانية تعمل جزئيًّا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".