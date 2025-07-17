قتيلان بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

قُتل شخصان، اليوم الخميس، في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن وزارة الصحة اللبنانية.

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه إسرائيل مواصلتها استهداف مواقع وعناصر لميليشيا حزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أخبار ذات علاقة قتيل و5 مصابين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة على طريق عام تول-الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح".

وأدّت غارة أخرى "استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة" في جنوب لبنان، "إلى سقوط شهيد"، بحسب الوزارة.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، وأنها لن تسمح لميليشيا حزب الله بإعادة تأهيل بنيتها العسكرية، متوعدة بمواصلة شنّ ضربات ما لم تنزع السلطات سلاح حزب الله.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين بوساطة أمريكية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترًا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.