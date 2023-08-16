بعد سقوط 27 قتيلاً.. حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تتوصل لاتفاق للتهدئة

توصلت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، وذلك بعد أن ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي اندلعت ليل الاثنين الثلاثاء إلى 27 قتيلا وأكثر من مئة جريح، وفق ما أفاد مصدر طبي.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة أحياء من العاصمة الليبية طرابلس، بين بين أقوى فصيلين مسلحتين مواليين للحكومة الليبية، وذلك في أسوأ موجة عنف تشهدها المدينة هذا العام.

وقال متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في طرابلس.

وأشار بيان إلى أنه جرى الاتفاق على حصر الأضرار التي تسببت بها الاشتباكات في الممتلكات العامة والخاصة وتعويضها من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب صحيفة "عين ليبيا" المحلية، تشهد أغلب مناطق العاصمة الليبية طرابلس، هدوءا حذراً، عقب يوم من الاشتباكات المسلحة على خلفية اعتقال آمر "اللواء 444" قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة بطرابلس.