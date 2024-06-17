استمرار إغلاق معبر رفح يُفاقم معاناة الغزيين‎

يفاقم استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي معاناة السكان المدنيين في غزة، وتسبب القرار في شل حياة أهالي القطاع وحرمان الجرحى من استكمال علاجهم أو استكمال الطلّاب والموظفين دراستهم وعملهم.

ويدخل إغلاق معبر رفح البري الشهر الثاني على التوالي بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بإعادة احتلاله واقتحامه بالدبابات والآليات العسكرية وسط إطلاق نار كثيف معلنًا السيطرة عليه بشكلٍ كامل بالتزامن مع إعلانه إعادة السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر بدعوى منع وصول أي دعم خارجي عسكري ومالي لحركة "حماس" في غزة.

جريمة حرب

ووصفت تقارير أممية إغلاق معبر رفح البري، المنفذ الوحيد لأكثر من 2 مليون فلسطيني، بأنه جريمة حرب بما يمثله هذا الإغلاق من ازدياد حجم الخسائر البشرية وارتفاع حدة الأزمات الإنسانية ونقص الغذاء والدواء.

وقال الخبير في القانون الدولي الإنساني يحيى محارب إن قرار حرمان قرابة 2.5 مليون إنسان جلهم من المدنيين من حقهم في الحركة والتنقل من أجل العلاج والتعليم والهروب من الحروب وغيرها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان بما يترتب عليها من تبعات كارثية.