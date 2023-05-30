اللاجئون السودانيون يضغطون على جارتهم الفقيرة تشاد

جرت العادة أن تعيش عائلة واحدة في منزل التشادية فانة حامد، والآن تعيش فيه وفي ساحته 11 أسرة تكافح من أجل كسب قوت يومها من خلال بيع الحشرات المحمصة، بعدما استقبلت أقاربها الفارين من الصراع في السودان.

وأفراد هذه الأسر من بين 90 ألف شخص فروا إلى تشاد، إثر اندلاع القتال في السودان في منتصف أبريل/ نيسان، مما شكل عبئًا إضافيًا كبيرًا على واحدة من أفقر دول العالم.