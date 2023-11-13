البرلمان الأردني يقر بالإجماع "مراجعة" الاتفاقيات مع إسرائيل

وافق مجلس النواب الأردني (البرلمان) وبالإجماع على دعوة لمراجعة الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع إسرائيل، وذلك على خلفية القصف المتواصل منذ أكثر من شهر على غزة.

رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، دعا اللجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.

وبعدما وصف خلال جلسة للمجلس ما يجري في قطاع غزة بأنه "عار وألف عار على المجتمع الدولي"، قال الصفدي: "أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة، واضعاً هذا المقترح بين يدي من يرغب من الزملاء لتقديمه للمجلس من أجل التصويت عليه"، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.

ووقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994، لكن الشعب الذي يتحدر نصفه تقريباً من أصول فلسطينية، رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.