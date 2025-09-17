إسرائيليون يقتحمون قاعة تابعة لمحكمة خلال وجود نتنياهو (فيديو)

اقتحمت عائلات الرهائن الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، قاعة الاستراحة في المحكمة أثناء وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما اضطره إلى مغادرتها، بحسب قالت القناة 12 العبرية.

وأكدت القناة أن نتنياهو كان موجودا في المحكمة لحظة وقوع الاقتحام، للاستماع لأقواله في قضية فساد، وأنه أٌجبر على مغادرة المكان على الفور.

وكان ذوو الرهائن الإسرائيليين في غزة أعربوا، الثلاثاء، عن قلقهم العميق إزاء بدء عملية السيطرة على مدينة غزة.

وقال منتدى يمثل الأهالي، إنه بعد مرور 710 ليال على الرهائن في الأسر، ربما تكون هذه هي الليلة الأخيرة لهم.

أخبار ذات علاقة نتنياهو يحذر حماس: أي مساس بالرهائن سيقابل بتصعيد سريع

واتهم المنتدى في بيان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه قرر التضحية بالرهائن لأسباب سياسية، متجاهلا تقييمات من قادة الجيش والأجهزة الأمنية.