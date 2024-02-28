"أسوأ ليالي الحرب".. غزي يروي تفاصيل مروعة لمقتل ابنة شقيقه

"عندما وصلنا مدخل البناية وهممنا بالخروج، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا مجاورًا فأصابت الشظايا عددًا من أبناء العائلة بجروح، كان من بينهم ابنة شقيقي التي سقطت غارقة بدمائها".

وتابع: مع اشتداد القصف بشكل جنوني، ومع حالة الخوف والفوضى، ومع هروبنا نحو مجمع الشفاء الطبي وفي ظل إصابة معظم أبناء العائلة، كانت ابنة شقيقي ما زالت أمام البيت لم نستطع إجلاءها، ومع قصف بضع بنايات حولَنا وبجانب بنايتنا اضطررنا للمضي قدمًا باتجاه مجمع الشفاء.

وزاد: "عندما وصلنا إلى هناك بدأ الطاقم الطبي بالتعامل مع المصابين، وأخبرنا طواقم الإسعاف بأن هناك طفلة مصابة بشظايا خطيرة ما زالت أمام البناية، فأخبرونا أن المنطقة هناك تتعرض إلى قصف عنيف جدًّا ولا يمكنهم التحرك إلا بعد توقف القصف، فأيقنت حينذاك بأنها أصبحت في عداد الموتى".

"وبالفعل عند بزوغ شمس صباح اليوم التالي وحالة الهدوء النفسي، ركبت بإحدى سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وجدنا حينذاك ابنة شقيقي وقد فارقت الحياة بعد إصابتها ببضع شظايا، كان المشهد صادمًا جدًّا فقد تعرَّضت لتشوهات كبيرة، وكان جسدها باردًا للغاية أثناء عملية النقل".

وأوضح عزيز، ودون أن أخبر أحدًا من العائلة قمنا بتكفينها أنا وضابط الإسعاف ومن ثم حملتها على كتفي وتوجهت نحو أقرب مكان لدفنها فيه.

وأضاف: "والدها ووالدتها لن يتحملا على الإطلاق مشهد طفلتهم الصغيرة، وهي بهذا المنظر، وقد فارقت الحياة وحيدة، ولذلك اضطررت إلى دفنها بعيدًا دون وجودهما".