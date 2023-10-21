رئيس الإمارات: نعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن بلاده تعمل مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين.
وفي تغريدة له على منصة "إكس"، أشار الرئيس الإماراتي إلى مشاركته في قمة السلام في القاهرة، قائلاً: "في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل".
وكان عدد من القادة اجتمعوا في القاهرة، اليوم السبت، لبحث التطورات في غزة، وطالب معظم القادة بالوقف الفوري، ووضع حد لـ "الكارثة الإنسانية" في غزة.