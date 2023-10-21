رئيس الإمارات: نعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وفي تغريدة له على منصة "إكس"، أشار الرئيس الإماراتي إلى مشاركته في قمة السلام في القاهرة، قائلاً: "في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل".