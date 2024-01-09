"معاريف" تدعو إلى حل سريع للخلافات مع واشنطن: الحرب على مفترق طرق

دعت صحيفة "معاريف"، الثلاثاء، إلى سرعة حل الخلافات الإسرائيلية الأمريكية، بعد أن قالت إن الحرب ضد حركة حماس وميليشيا حزب الله على "مفترق طرق".

ولاحظت الصحيفة أن الطرفين الإسرائيلي والأمريكي يتبادلان الرسائل عبر الإعلام، وهو أسلوب لا يتناغم مع منظومة التنسيق الإستراتيجية الحساسة، ودعت إلى معالجة الخلافات من وراء الكواليس.

ودلَّلت على ذلك، بما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، بأن هناك مخاوف أبداها مسؤولون في إدارة بايدن، من أن نتنياهو يريد حربًا شاملة مع ميليشيا حزب الله؛ لإطالة عمر حكومته، ووصفوا خطورة الحرب، وشككوا بقدرة إسرائيل على خوضها، الأمر الذي أغضب الحكومة الإسرائيلية.

وأوضحت على لسان خبير الإعلام والعلاقات الدولية، بجامعة بار إيلان، البروفيسور إيتان جلبواع، أن الأمريكيين "يخشون منذ بداية الحرب الراهنة تحولها إلى حرب شاملة مع حزب الله؛ لأنها ستعني توسعها إقليميًا، بحيث لن تقتصر على الهجمات ضد إسرائيل، بل ستطال القوات الأمريكية بالمنطقة".

وتعتقد واشنطن، وفق الخبير الإسرائيلي، أن إيران "ستنخرط في الحرب، وأن الميليشيات الموالية لها في سوريا والعراق واليمن، ستشارك أيضًا".

وذهب إلى أن لدى واشنطن قناعة بعدم حرص "حزب الله" على الحرب الشاملة، وأنه بانتقال الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، وإعلان خطة "ما بعد الحرب" سيعني ذلك الوصول لحل دبلوماسي، بشأن الحدود الشمالية.

وكشف أن تل أبيب تطالب واشنطن بضمان شرط أن يعني الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب (انسحاب معظم القوات وتنفيذ عمليات مستهدفة فقط) وقف هجمات ميليشيا حزب الله فورًا، أو على الأقل تقليصها إلى الحد الأدنى.

ومن بين نقاط الخلاف بين واشنطن وتل أبيب، أن الأولى تظن أن إعلان خطة ما بعد الحرب وجدولها الزمني أمر مهم للغاية لضرب سلطة حماس والحفاظ على شرعية العمليات دوليًا لمواصلة تحقيق هذا الهدف.

وعرضت الولايات المتحدة تسليم غزة لحكم مدني تديره السلطة الفلسطينية، على أن تقوم بإصلاحات، بغطاء أمريكي وإقليمي، بينما يرفض نتنياهو حل إعادة السلطة الفلسطينية، ويصر على فكرة السيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

ويرى الأمريكيون، وفق الصحيفة، أن نتنياهو يقدم بقاء منصبه السياسي أكثر من المصالح الأمنية والسياسية لبلاده، وأن لدى واشنطن قناعة بأن عليه أن يختار بين أسلوب عمل بن غِفير وسموتريتش (وهما وزيران متطرفان بحكومته) وبين أسلوب العمل المناسب للأمريكيين.