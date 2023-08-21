بعد إقالات المحافظين.. عباس يحيل عددًا من سفرائه للتقاعد‎

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، وبناءً على تعليمات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إحالة عدد من السفراء في الخارج للتقاعد.

وذكرت أنه تم إبلاغ عدد من السفراء الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو تخطَّوه، أن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية لاحقة، في خطوة مفاجئة تلي قرار إقالة المحافظين الذي اتخذه عباس قبل أيام.

ونفت الوزارة، اليوم الاثنين، ما تناولته وسائل إعلام حول الأرقام والتواريخ وآليات تنفيذ القرار المزمع بإحالة السفراء للتقاعد.

وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر عنها أي أرقام أو تواريخ أو آليات تنفيذية حول بدء إجراءات التقاعد لعدد من السفراء، وفق بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".