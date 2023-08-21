بعد إقالات المحافظين.. عباس يحيل عددًا من سفرائه للتقاعد
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، وبناءً على تعليمات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إحالة عدد من السفراء في الخارج للتقاعد.
وذكرت أنه تم إبلاغ عدد من السفراء الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو تخطَّوه، أن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية لاحقة، في خطوة مفاجئة تلي قرار إقالة المحافظين الذي اتخذه عباس قبل أيام.
ونفت الوزارة، اليوم الاثنين، ما تناولته وسائل إعلام حول الأرقام والتواريخ وآليات تنفيذ القرار المزمع بإحالة السفراء للتقاعد.
وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر عنها أي أرقام أو تواريخ أو آليات تنفيذية حول بدء إجراءات التقاعد لعدد من السفراء، وفق بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الخارجية في بيانها إن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، يقع في إطار التكهنات والإشاعات واهتمامات أصحاب المصالح، والمعنيين أو مَن يدّعي المعرفة.
وأكدت امتناعها عن أصدار أي بيان آخر يخص هذا الموضوع في هذه المرحلة، مشددة على وجوب توخي الدقة والمهنية في تداول الأخبار الصادرة عنها، وأهمية استقاء المعلومات من مصادرها وعدم الوقوع بفخ صحافة الإشاعات.
وفي 10 من أغسطس الجاري، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسومًا رئاسيًّا أقال بموجبه عددًا من المحافظين.
وبموجب المرسوم الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حينها، فقد أحيل للتقاعد محافظو المدن الجنوبية والشمالية، ومحافظات قطاع غزة.