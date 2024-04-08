بعيد أم قريب؟.. تضارب التصريحات حول اتفاق الهدنة في غزة

تضاربت التصريحات خلال ساعات صباح اليوم الفائتة حول مفاضات الهدنة في غزة، إذ أكد مسؤولون في حركة حماس وإسرائيل، عدم وجود تقدم في الاتفاق على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تصريحات لمصادر مصرية وأمريكية أكدت أن "الاتفاق قريب".

وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول في حماس تأكيده عدم إحراز تقدم في جولة محادثات وقف إطلاق النار التي جرت في القاهرة، وشاركت فيها وفود من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وبالتزامن، كان مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن المسافة مع حركة حماس في اتفاق وقف إطلاق النار ما تزال بعيدة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين لم تسمهم، تأكيدهم عدم حدوث شيء "دراماتيكي" في المباحثات التي تستضيفها القاهرة، في وقت دعا فيه مسؤول آخر إلى "الصبر".

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل إعلام مصرية عن مسؤولين أن المفاوضات تحرز "تقدما ملحوظا".