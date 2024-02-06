رئيس الإمارات وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحسب البيان، أعرب الرئيس الروسي خلال الاتصال عن شكره وتقديره لرئيس دولة الإمارات بعد نجاح جهود وساطة دولة الإمارات بشأن عملية تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا التي جرت مؤخرًا.

وتطرَّق الشيخ محمد بن زايد ونظيره الروسي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية.

مؤكدًا في هذا السياق نهج دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، وإيجاد الحلول السياسية للنزاعات والصراعات من خلال مواصلة الحوار والدبلوماسية".

وشدد رئيس دولة الإمارات على حرص الدولة على دعم جميع المبادرات والمساعي التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.