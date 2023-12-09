التلغراف: عنف إسرائيل سيخلق "خليفة أكثر تطرفًا لحماس"

وصف تقرير لصحيفة التلغراف، القصف الجوي العنيف، الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في غزة وخصوصًا مخيماتها، بأنه المشهد الذي يلخّص التكتيك الإسرائيلي المثير للجدل للغاية، والمتمثّل في الضرر وليس الدقة عند البحث عن قادة هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

واعتبر التقرير أن مستقبل غزة بأكملها، بل وشعب غزة، أصبح الآن أكثر غموضًا من أي وقت مضى، مع تزايد المخاوف من أن الحرب تعمل على تعزيز المزيد من العداء بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

وبحسب التقرير، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجوم البري الخاطف في الشمال، أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار إلى جنوب غزة، الذي كان منطقة آمنة نسبيًّا حتى الأسبوع الماضي عندما تعرض أيضا للقصف.