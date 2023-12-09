التلغراف: عنف إسرائيل سيخلق "خليفة أكثر تطرفًا لحماس"
وصف تقرير لصحيفة التلغراف، القصف الجوي العنيف، الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في غزة وخصوصًا مخيماتها، بأنه المشهد الذي يلخّص التكتيك الإسرائيلي المثير للجدل للغاية، والمتمثّل في الضرر وليس الدقة عند البحث عن قادة هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
واعتبر التقرير أن مستقبل غزة بأكملها، بل وشعب غزة، أصبح الآن أكثر غموضًا من أي وقت مضى، مع تزايد المخاوف من أن الحرب تعمل على تعزيز المزيد من العداء بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.
وبحسب التقرير، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجوم البري الخاطف في الشمال، أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار إلى جنوب غزة، الذي كان منطقة آمنة نسبيًّا حتى الأسبوع الماضي عندما تعرض أيضا للقصف.
وكما تسبّبت بمقتل أكثر من 195 مدنيًّا دفعة واحدة، نتيجة استهداف القصف لأحد التجمعات السكنية في مخيّم جباليا، الذي وصفه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأنه كان "غير متناسب" ويمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واستشهد التقرير بقصّة ولاء، إحدى الأمهات الغزّيات التي نجت من القصف وفقدت ابنها كريم الذي احتفل بعيد ميلاده الخامس قبل يوم واحد فقط من قصف منزلهم الذي تسبّب بمقتل 15 فردا آخرين من العائلة نفسها.
قالت ولاء باكية: "لقد نجوت؛ لأني كنت في منزل عمي وقت القصف، لكن ابني، كريم، الذي بقي في المنزل لم يكن محظوظًا".
وحذّر بعض الزعماء الأجانب من أن مستويات الدمار التي تُحدثها إسرائيل لن تؤدي إلا إلى خلق جيل جديد من سكان غزة المصابين بالصدمة وتعزيز الصراع. وهذا بدوره يمكن أن يخلق خليفة أكثر تطرفًا لحماس.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن بعد زيارة قام بها أخيرًا إلى إسرائيل "إن الحرب والعنف يؤدّيان إلى تطرف الناس، وقلقنا، وهو ما قلته للرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، أن هذا هو الخطر الحقيقي الذي سينتج عن هذه الحرب في غزة".
وأضاف مارتن: "ما تفعلونه في غزة هو خلق أرض خصبة لنمو وجهات النظر الأكثر تطرفًا".
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل تواجه ضغوطا متزايدة، بما في ذلك من جانب حكومة الولايات المتحدة، لتقليص بعض قوتها النارية في الهجوم المستمر في جنوب غزة، وعدم تكرار المشاهد الدامية التي حدثت في شمال غزة.
المصدر: صحيفة "التلغراف"