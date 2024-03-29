روسيا تندد بضربة إسرائيلية في سوريا

نددت روسيا، الجمعة، بالضربات الإسرائيلية في سوريا، بعدما سقط ما لا يقل عن 42 جنديا سوريا ومقاتلا من ميليشيا حزب الله اللبناني بضربات جوية استهدفت فجرا مواقع عدة قرب حلب شمالي البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "إن أعمالا عدوانية مماثلة على سوريا تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد، وللمعايير الأساسية للقانون الدولي، وهي غير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت: "ندين بشدة أفعال الاستفزاز المسلح هذه، التي لها تداعيات بالغة الخطورة في سياق تدهور كبير للوضع في منطقة النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".