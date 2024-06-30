مقررة أممية تدعو لإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش

وصفت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بـ"العقل المدبر للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

وأبدت المقررة الأممية استغرابها من عدم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الوزير الإسرائيلي.

وكتبت ألبانيز على حسابها عبر إكس تعليقا على مصادقة "الكابينت" على خطة لسموتريتش لشرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية: "رغم الضغط السياسي الكبير على المحكمة الجنائية الدولية، فأنا لا أفهم حقًا لماذا لم يطلب المدعي العام للمحكمة حتى الآن إصدار مذكرة اعتقال بحق هذا الرجل (سموتريتش)، الذي يعد العقل المدبر الرئيس لسياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وصادق المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الخميس، على خطة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات"، وفق بيان لمكتب سموتريتش.