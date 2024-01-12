القوات اليمنية المشتركة: 60% من قدرات الحوثيين "شُلّت"

قال المتحدث العسكري للقوات اليمنية المشتركة، العميد وضاح الدبيش، إن "الضربات الأمريكية-البريطانية شلّت 60% من قدرات الحوثيين العسكرية المُستخدمة في تنفيذ الهجمات على السفن في البحر الأحمر".

وأفاد الدبيش، لـ"إرم نيوز"، أن "الضربات المُسددة كانت دقيقة للغاية، اُستُخدِم لها صواريخ موجهة بدقة، واستهدفت أهدافًا استراتيجية منها قواعد جوية وبحرية، ومقر الشرطة البحرية في الحديدة، بالإضافة إلى ثكنات عسكرية مختلفة، منها منشآت مدنية حولتها الميليشيا إلى مواقع عسكرية، ومطار صعدة، ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات، وشبكة رادارات، ومخازن للذخيرة وللطائرات المسيرة، وورش تصنيع أسلحة".

ووفق الدبيش، فإن "القتلى والجرحى الذين أعلن الحوثيون عن سقوطهم، وقوامهم 5 قتلى و6 جرحى، ليسوا مجرد عناصر حوثية عادية، بل قيادات ميدانية بارزة، يتمتعون بخبرة كافية في التعامل مع الآليات العسكرية الثقيلة والمسيرات الجوية والبحرية، وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة، إذ تلقوا تدريباتهم العسكرية وتم تأهيلهم في إيران، عبر انخراطهم في دورات عسكرية مختلفة، ويعتبرون من خيرة القيادات التابعة للميليشيا".

وأضاف أنه من الطبيعي أن لا يُعلن الحوثيون عن فقدانهم خيرة مقاتليهم وقياداتهم وعن أسمائهم، في هذا التوقيت، مشيرًا أن "الأيام المقبلة كفيلة بإعلانهم رسميًا عن أسماء وصفات تلك القيادات".