مقتل جندي سوري في اشتباكات عنيفة بين الجيش و"قسد" شرق حلب

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم الثلاثاء، أن جنديا سوريا قتل في اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في حلب.

وذكرت الوكالة نقلا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع "قامت مجموعتان تابعتان لقوات قسد، حوالي الساعة 02:35 صباحا، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش".

وأضافت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن وحدات الجيش العربي السوري ردت وضمن قواعد الاشتباك، على مصادر النيران، وأفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية.

وقال بيان الإدارة: "يأتي هذا التصعيد الجديد في وقتٍ تستمر فيه قوات "قسد" باستهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر بشكلٍ دائم، كما تقوم بالتوازي مع ذلك، بإغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكلٍ متقطع وشبه يومي، انطلاقاً من مواقع سيطرتها قرب دوار الليرمون، ضاربةً بعرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية".

وأكد بيان الوزارة ضرورة التزام قسد بالاتفاقات الموقّعة مع الدولة السورية، والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي، وأن استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة.