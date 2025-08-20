مصادر: قوات أممية تدخل السويداء مع انسحاب الأمن والعشائر من قراها

بدأت قوات تابعة للأمم المتحدة الدخول إلى قرى ريف السويداء الغربي والشمالي.

وقالت مصادر أهلية خاصة من داخل السويداء، لـ"إرم نيوز"، إن وحدات من الهندسة في تلك القوات تقوم بتمشيط المنطقة لتنظيفها من الألغام والعبوات، بعد انسحاب القوات الحكومية منها، قبل انتشار القوات الأممية فيها.

وأكدت المصادر انسحاب قوات الأمن والعشائر من 36 قرية شمالي وغربي محافظة السويداء، مع الحفاظ على نقطتين أمنيتين على أوتوستراد دمشق- السويداء، مضيفة أن دخول القوات الأممية تزامن مع وصول وفد من الأمم المتحدة ترافقه شاحنات إغاثة، من طريق "ولغا" في الريف الغربي.

وذكرت المصادر الخاصة أن القوات التابعة للأمم المتحدة التي بدأت الانتشار في المنطقة، ستشرف على افتتاح الممر الإنساني الذي يصل إسرائيل مع السويداء، وسيكون بحماية جوية إسرائيلية، مؤكدة أن المجريات على الأرض تشير إلى انسحاب تدريجي، يكتمل خلال أيام، للقوات الحكومية من كامل الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.

وكانت الصفحات الإخبارية المحلية قد نشرت، ظهر اليوم، تقريراً مصوراً يظهر إشراف وفد أممي على انتشال جثامين 4 من عائلة "عامر"، قُتلوا قبل نحو شهر في قرية السويمرة، خلال الهجوم الذي نفذته قوات من العشائر بمؤازرة من القوات الحكومية، وأظهرت الصور جثامين مشوهة لأشخاصٍ بعضها مقطوع الرأس.