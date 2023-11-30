العراق.. ما حقيقة وقوف جهات متنفذة وراء تجارة المخدرات؟

تشهد الساحة الأمنية العراقية تطورا ملحوظا في ملاحقة مافيات تجارة المخدرات والإ‘طاحة بها، إضافة إلى كشف شبكات محلية ودولية تعمل على استخدام العراق كمحطة لنقل المخدرات في المنطقة.

وتمكنت القوات العراقية منذ بداية عام 2023 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من ضبط أكثر من (4) طن من المواد المخدرة، إضافة إلى أكثر من 16 طن من المؤثرات العقلية المختلفة، مع اعتقال ما يقارب (13) متهم بقضايا المخدرات بحسب وزارة الداخلية العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك تطورا كبيرا في الأداء الأمني والاستخباراتي لملاحقة عصابات ومافيات تجارة المخدرات، وتمكنت الأجهزة المختصة خلال الفترة القصيرة الماضية من الكشف والاطاحة بعدد من شبكات تجارة المخدرات المحلية والدولية، إضافة الى عمليات إحباط دخول المواد المخدرة او تهريبها من الأراضي العراقية".