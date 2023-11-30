العراق.. ما حقيقة وقوف جهات متنفذة وراء تجارة المخدرات؟
تشهد الساحة الأمنية العراقية تطورا ملحوظا في ملاحقة مافيات تجارة المخدرات والإ‘طاحة بها، إضافة إلى كشف شبكات محلية ودولية تعمل على استخدام العراق كمحطة لنقل المخدرات في المنطقة.
وتمكنت القوات العراقية منذ بداية عام 2023 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من ضبط أكثر من (4) طن من المواد المخدرة، إضافة إلى أكثر من 16 طن من المؤثرات العقلية المختلفة، مع اعتقال ما يقارب (13) متهم بقضايا المخدرات بحسب وزارة الداخلية العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك تطورا كبيرا في الأداء الأمني والاستخباراتي لملاحقة عصابات ومافيات تجارة المخدرات، وتمكنت الأجهزة المختصة خلال الفترة القصيرة الماضية من الكشف والاطاحة بعدد من شبكات تجارة المخدرات المحلية والدولية، إضافة الى عمليات إحباط دخول المواد المخدرة او تهريبها من الأراضي العراقية".
وبين الموسوي ان "القوات الأمنية تمكنت خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية من ضبط أكثر من (4) طن من المواد المخدرة، إضافة إلى أكثر من 16 طن من المؤثرات العقلية المختلفة، مع اعتقال ما يقارب (13) متهم بقضايا المخدرات، وهذه الحصيلة حالياً ارتفعت خلال هذه الأيام، ونعتقد أنه لنهاية الشهر ستكون هذه الأرقام ارتفاع مع نهاية السنة مع تزايد العمليات النوعية ضد عصابات ومافيات المخدرات".
وأضاف أن "تأسيس جهاز جديد لمكافحة المخدرات ضمن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ساهم بشكل كبير في ملاحقة شبكات تجارة المخدرات وهذا الجهاز حقق عمليات نوعية خلال فترة قصيرة وعمله في تصاعد، لحين الانتهاء على هذه الافة التي تهدد العراق والعراقيين، والتي لا تقل خطورة عن التنظيمات الإرهابية".
من جهته قال رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البرلمان العراقي عدنان الجحيشي، لـ"إرم نيوز"، إن "العراق وصل لمرحلة خطيرة في قضية التجارة في المخدرات وحتى التعاطي وصل لمراحل خطيرة واصبح يهدد المجتمع العراقي بصورة خطيرة، وهذا ما دفع الى زيادة عمليات الجريمة المنظمة وكذلك حالات السرقة والعنف الأسري وغيرها من القضايا غير القانونية وغير الشرعية".
وبين الجحيشي أن "العراق في ملف المخدرات وصل الى مرحلة خطيرة فهو أصبح من يصنع المخدرات ويبيعها ويستهلكها، كما أصبحت هناك شبكات تجارة المخدرات فيها تجار دوليين يستخدمون العراق كمحطة لتحرك شحن المخدرات الى دول المنطقة، إضافة الى ادخال المخدرات بطرق كثيرة من التهريب وهذا بسبب وجود فساد في بعض المنافذ".
وأضاف أن "مجلس النواب يعمل على تعديل قانون مكافحة المخدرات من أجل تشديد عقوبة الاتجار بالمخدرات لتصل الى السجن المؤبد او الإعدام، إضافة الى مضاعفة عقوبة المتعاطين، فلا يمكن الإبقاء على بعض الأحكام، التي تكون فيها العقوبة لسنين محددة، وهناك إجماع برلماني على تعديل هذا القانون مع بداية السنة الجديدة".
بالمقابل قال الباحث في الشأن الأمني عدنان الكناني، لـ"إرم نيوز"، إنه "رغم كل الجهود الأمنية والحكومية في مكافحة المخدرات والكشف عن الشبكات و المافيات التي تتاجر بهذه المادة، لكن نعتقد أن القضاء على هذه التجارة مازال صعبا وهو يتطلب خطوات أكثر شجاعة من قبل الحكومة".
وبين الكناني أنه "لا يخفى على الجميع أن هناك جهات متنفذة مسلحة وحتى سياسية تقف خلف التجارة في تلك المخدرات وهي توفر تسهيلات كثيرة لتحرك التجارة لبيع المخدرات في المدن العراقية وحتى إدخالها أو إخراجها من بعض المنافذ الحدودية، خصوصاً أن من يتم القبض عليهم هم صغار التجار، الذي يعملون لدى المافيات التي تخشى الحكومة الاقتراب منها أو الكشف عنها".
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، معتبرة في بيان أن "ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، مؤكدة أن مواد خطيرة مثل (الكريستال) و(الحشيش) و(الأفيون)، باتت منتشرة في العراق، لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصًا أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس.