ممول حزب الله و"فيلق القدس".. من هو علي قصير المطلوب لأمريكا؟

خصّص برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن المدعو علي قصير، وهو المسؤول الأول عن شبكة أموال ميليشيا "حزب الله" إلى جانب أنشطة تمويل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ونشر البرنامج على موقعه الرسمي: "يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بأي معلومة تؤدي إلى عرقلة الآليات المالية لـ"حزب الله".

أخبار ذات علاقة عبر تهريب النفط.. عقوبات أمريكية تستهدف شبكة لتمويل حزب الله

من هو علي قصير؟

وذكر البرنامج أن علي قصير يشغل منصب ممثل "حزب الله" في إيران والوسيط الرئيس للأنشطة المالية والتجارية المربحة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحزب.

كما أنه ابن شقيق محمد قصير وهو مسؤول في حزب الله، ويعمل معه مباشرا لتيسير الأنشطة المالية بين فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".

وبحسب المصدر ذاته، يشغل علي قصير منصب العضو المنتدب لمجموعة تلاقي، وهي شركة واجهة مرتبطة بحزب الله تمول شحنات النفط لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبدوره، يُكلِّف علي قصير السفن بتسليم الشحنات للشبكة الإرهابية بناءً على توجيهات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما تشمل مسؤولياته التفاوض على أسعار بيع البضائع وتسوية المدفوعات المتعلقة بسفن الشحن.

إضافة إلى ذلك، أشرف علي قصير على مفاوضات أسعار المبيعات وتعاون لتغطية النفقات وتيسير شحنة نفط إيراني من خلال ناقلة النفط أدريان داريا 1 لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

يمثل علي قصير شركة حقول البحرية ش.م.ل. الكائن مقرها بلبنان في مفاوضات إمداداتها من النفط الخام الإيراني إلى سوريا. إضافة إلى ذلك، خطط علي قصير وعمل مع آخرين لاستخدام مجموعة تلاقي لتيسير بيع صلب بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

وأكد "مكافآت من أجل العدالة" أنه، بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول لعام 2019، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية علي قصير بشكل خاص كإرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة.

ونتيجة لهذا التصنيف، ومن بين العواقب الأخرى، أشار البرنامج الأمريكي إلى أنه تم حظر جميع ممتلكات علي قصير، والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع علي قصير.

كما حذر البرنامج من أنه يدخل في إطار الجريمة كل من الدعم المتعمد عن علم، أو محاولة توفير الدعم المادي، أو الإمكانيات المادية، أو التآمر لتوفيرهما لـ"حزب الله"، المصنّف أمريكيًا كمنظمة إرهابية أجنبية.