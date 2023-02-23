نواب يقاطعون جلسة البرلمان اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد في العراق

أعلن النواب المستقلون في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، مقاطعة جلسة البرلمان اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد، وجمعوا تواقيع من أجل سحب القراءة الثانية للقانون، خلال جلسة اليوم.

وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي، حيدر المطيري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع النواب المستقلين بمبنى البرلمان: "إننا نعترض بشدة على التعديلات التي أُجريت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، فهي غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير".

وأضاف أن "مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات يركز باستمرار على بقاء السلطة في يد جهة دون أخرى، والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين، كما أن عملية دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات غير مبرر".

وكشف المطيري أنه "تم جمع أكثر من 70 توقيعا من أعضاء مجلس النواب، لسحب مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال".