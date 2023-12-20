مجندة تقف أمام دبابة خلال القصف.. الجيش الإسرائيلي يحقق في فيديو صادم

الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيفتح "تحقيقًا معمقًا" في ما أظهره مقطع الفيديو المتداول، وفقًا لبيان صادر عنه.

وقال الجيش في البيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تمامًا تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشددًا على أنه "سيكون هناك تحقيق معمق وسيتم فرض العقوبات".

ورغم اللقطة الصادمة، التي تظهر تعرّض المجندة للهب القذيفة الذي تسبب بدفعها بشكل عنيف، أكد البيان عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث.