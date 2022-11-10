رغم تصريح النائب العام.. منع محامي الناشط علاء عبدالفتاح من زيارته
رفضت إدارة سجن وادي النطرون في مصر، التصريح الصادر من النائب العام في البلاد، بالسماح لمحامي الناشط علاء عبدالفتاح بزيارته في محبسه، بحسب ما قاله المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الناشط، الذي يحمل كذلك الجنسية البريطانية.
وكشف المحامي خالد في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل ما حدث معه ووالدة علاء عبدالفتاح ومع محام آخر كان متواجدًا معهما أمام سجن وادي النطرون.
ووفقًا للمحامي، فإن إدارة السجن بررت رفض الزيارة بتاريخ التصريح العائد إلى، يوم أمس الأربعاء، وطالبت بتصريح مؤرخ بتاريخ اليوم الخميس.
ووافق النائب العام المصري، اليوم الخميس، على طلب زيارة عاجل مقدم من فريق الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في محبسه، وذلك في أول استجابة من القضاء المصري لأسرة الناشط السياسي المصري البريطاني، الذي يواجه عقوبة السجن 5 سنوات في سجن وادي النطرون.
وأعلن المحامي خالد، أن مكتب النائب العام أخطرهم بالموافقة على الطلبات المقدمة لزيارة علاء في محبسه، حيثُ قال في منشور عبر موقع "فيسبوك": "تم التصريح لي بالزيارة، وعلينا استلام التصريح من دار القضاء العالي"، مضيفًا: "بالفعل انتقلنا إلى هناك واستلمنا التصريح منذ دقائق، وأنا الآن في الطريق إلى سجن وادي النطرون لزيارة علاء تنفيذًا لتصريح النائب العام".