رغم تصريح النائب العام.. منع محامي الناشط علاء عبدالفتاح من زيارته

رفضت إدارة سجن وادي النطرون في مصر، التصريح الصادر من النائب العام في البلاد، بالسماح لمحامي الناشط علاء عبدالفتاح بزيارته في محبسه، بحسب ما قاله المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الناشط، الذي يحمل كذلك الجنسية البريطانية.

وكشف المحامي خالد في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل ما حدث معه ووالدة علاء عبدالفتاح ومع محام آخر كان متواجدًا معهما أمام سجن وادي النطرون.

ووفقًا للمحامي، فإن إدارة السجن بررت رفض الزيارة بتاريخ التصريح العائد إلى، يوم أمس الأربعاء، وطالبت بتصريح مؤرخ بتاريخ اليوم الخميس.