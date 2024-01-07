عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول جنوب خانيونس
استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزلًا مأهولًا بالمدنيين في جنوب خانيونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين.
وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف شاليه يضم عددًا كبيرًا من النازحين جنوب مدينة خانيونس، ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح خطيرة، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي.
وأكد مدير مجمع ناصر الطبي د.ناهض أبو طعيمة أن عشرات القتلى والجرحى وصلوا المجمع؛ جرّاء قصف إسرائيلي لشاليه مأهول بالمدنيين جنوب مدينة خانيونس، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأفاد أبو طعيمة، في حديث لـ"إرم نيوز"، بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تنقل الجرحى وتبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك عدد كبير من المفقودين.
وأشار المسؤول الطبي إلى أن مدينة خانيونس تشهد قصفًا إسرائيليًا هائلًا لمنازل المدنيين، ما أدى إلى مقتل وجرح المئات خلال أقل من 48 ساعة، ولم يعد المجمع قادرًا على استيعاب هذا العدد الهائل من الجرحى.