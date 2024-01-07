عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول جنوب خانيونس‎

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزلًا مأهولًا بالمدنيين في جنوب خانيونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين.

وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف شاليه يضم عددًا كبيرًا من النازحين جنوب مدينة خانيونس، ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح خطيرة، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي.